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Сборные по футболу

Черчесов уверен, что Германия справится с ролью организатора ЧЕ-2024 по футболу

В четверг исполнительный комитет УЕФА назначил Германию страной-хозяйкой чемпионата Европы 2024 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Германия имеет опыт проведения крупных футбольных турниров и отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы 2024 года. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

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"Могу сказать, что и Германия, и Турция являются по- настоящему футбольными странами. За последние два года мы дважды играли в Турции и не понаслышке знаем, как там болельщики любят футбол и поддерживают свою сборную", - сказал Черчесов.

"Естественно, я хорошо знаком с тем, как обстоят дела с футбольной инфраструктурой в Германии, так как выступал в этой стране в качестве игрока и не раз бывал в качестве тренера. Германия имеет опыт проведения чемпионата мира в 2006 году и, уверен, отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы - 2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы", - добавил главный тренер российской сборной.

Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.

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Черчесов, Станислав Саламович
Сборные по футболу
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