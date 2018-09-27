Хёведес: Германия обладает фантастическими условиями для успешного проведения Евро-2024

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Германия обладает фантастическими условиями для успешного проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом ТАСС сообщил чемпион мира в составе сборной Германии защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес.

В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

"Германия будет хорошим хозяином чемпионата Европы. Страна обладает фантастическими условиями для проведения данного футбольного турнира с ее великолепными стадионами и болельщиками, которые полны энтузиазма. Я с нетерпением жду этот турнир", - сказал Хёведес.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

В составе национальной сборной Хёведес стал чемпионом мира 2014 года, дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов Европы, сыграв в общей сложности за команду Германии 44 матча и забив два гола.