Российские волейболисты проиграли американцам и не смогли выйти в полуфинал ЧМ

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде США во втором матче третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу и потеряла шансы на выход в полуфинал турнира. Матч прошел в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу американцев. В первом матче данной стадии турнира сборная России уступила команде Бразилии - 2-3. 28 сентября свой матч проведут сборные Бразилии и США.

В третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступала в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы попадают в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место. Таким образом, потерпев два поражения в третьем раунде, россияне не смогут побороться за медали мирового первенства, они сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.