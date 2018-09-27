Руководство "Шальке" с нетерпением ожидает старта ЧЕ-2024 по футболу

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Член совета директоров немецкого "Шальке" Петер Петерс заявил, что с нетерпением ожидает старта чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Германия проводила чемпионат мира 2006 года.

"Я очень доволен решением исполкома отдать право проведения чемпионата Европы по футболу Германии, ведь это победа не только всей страны, но и "Шальке" в частности. В 2006 году как представитель Немецкого футбольного союза я испытал непередаваемые эмоции от ожидания решения и оглашения результата, сегодня мне довелось испытать их вновь. Мне нравится вспоминать тот великолепный футбольный фестиваль, и я рад, что в 2024 году мы сможем снова приветствовать восторженных футбольных болельщиков со всего мира. Мы с нетерпением ждем старта этого турнира, а также возможности праздновать яркие моменты с поклонниками футбола со всего мира", - сказал Петерс.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и функционируют. Стадион "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене является домашней ареной футбольного клуба "Шальке" и вмещает 62 тыс. зрителей.

Член наблюдательного совета "Шальке" Клеменс Тённис сказал, что будет рад написать новые страницы футбольной истории вместе с болельщиками со всего мира в Гельзенкирхене. "Я счастлив за Германию, мы неоднократно показывали, что можем организовывать крупные футбольные турниры мирового и европейского уровня. В то же время я испытываю гордость за "Шальке" и испытываю такие же ощущения, как и в 2006 году, когда наш стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу. Мы будем рады видеть болельщиков со всего мира в Гельзенкирхене и писать новые страницы футбольной истории вместе", - сказал Тённис.

Стадион "Фельтинс-Арена" был введен в эксплуатацию в 2001 году. Во время чемпионата мира 2006 года он принял четыре встречи группового этапа турнира и четвертьфинал.