Авербух призвал не обращать внимания на мировой рекорд фигуристки Загитовой

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мировой рекорд в короткой программе, установленный в четверг олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой, не должен быть предметом особого внимания, главное, что спортсменка находится в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

Загитова на предсезонном турнире в немецком Оберстдорфе получила за свой прокат 79,93 балла. Предыдущей рекордсменкой являлась 14-летняя россиянка Александра Трусова, которая на этапе Гран-при в Литве в начале сентября набрала 74,74 балла.

"У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме. Самым опасным было потерять мотивацию, потому что мы видели, что происходило с нашими девчонками после Олимпийских игр, это не смогли преодолеть ни Аделина Сотникова, ни Юлия Липницкая. Все наши девочки в строю и остаются лидерами после Олимпиады", - заявил Авербух.

"Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда - первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны", - добавил эксперт.

Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе в фигурном катании, "обнулив" все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими - они не будут учитываться на регулярной основе. Исторический рекорд в данном виде программы также принадлежит Загитовой, он был установлен российской спортсменкой на Играх в Южной Корее (82,92).

Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо личного золота, стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.