Волков: слабая подача стала одной из причин неудачи россиян на ЧМ по волейболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нестабильная подача стала одной из основных причин, не позволивших сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков.

Сборная России в четверг проиграла команде США во втором матче третьего группового раунда чемпионата мира, потеряв шансы на выход в полуфинал турнира. Встреча, которая прошла в итальянском Турине, завершилась со счетом 3-0 в пользу американцев. В первом матче данной стадии турнира сборная России уступила команде Бразилии - 2-3.

"Фаворитом наша сборная не была, в сегодняшней игре американцы были заметно сильнее, так что результат соответствующий. Печально и обидно, что не получилось пройти дальше. Значит, нужно что-то менять или просто лучше играть", - сказал Волков.

"Сыграть лучше нам было по силам, но надо учитывать, что вчера мы сыграли пять партий с бразильцами. Было тяжело, команда подустала. [Дмитрий] Волков сегодня не показал тот уровень, который показал вчера. Плюс не летела подача, без нее против американцев было тяжело играть. В матче с бразильцами мы тоже много ошибались при подаче", - добавил он.

Потерпев два поражения в третьем раунде, россияне не смогут побороться за медали мирового первенства, они сыграют в матче за пятое место. "Мы не очень хорошо играли на предварительном этапе, поэтому попали на самых сильных соперников. Хотя в другой группе Сербия обыграла Италию - 3-0, и еще неизвестно, кто в итоге выиграет этот чемпионат мира", - заметил собеседник агентства.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах.