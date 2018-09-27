Глава ВФВ: российские волейболисты провели худший чемпионат мира за многие годы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу провела худший чемпионат мира за многие годы. Таким мнением с ТАСС поделился глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

В четверг российская команда уступила сборной США со счетом 0-3 в матче третьего группового раунда и лишилась шансов на выход в полуфинал мирового первенства.

"Можно сказать, что неудачное выступление. Не рассчитывали, что попадание в шестерку будет нашим пределом, задача была завоевать медали. Здесь несколько причин, мы ехали на этот чемпионат фаворитами, но не справились с такой ответственностью и провели худший турнир за много лет", - заявил Шевченко.

В третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступала в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы попадают в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место. Потерпев два поражения в третьем раунде, россияне не смогут побороться за медали мирового первенства, они сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.