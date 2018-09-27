Итоги выступления российских волейболистов на ЧМ будут подведены в конце октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола подведет итоги выступления мужской сборной на чемпионате мира в конце октября. Об этом ТАСС заявил глава организации Станислав Шевченко.

В четверг российская команда уступила сборной США со счетом 0-3 в матче третьего группового раунда и лишилась шансов на выход в полуфинал мирового первенства. Днем ранее россияне на тай-брейке проиграли команде Бразилии.

"Сейчас не хотелось бы по горячим следам делать выводы. Мы подведем итоги после женского чемпионата мира (турнир пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии - прим. ТАСС)", - заявил Шевченко.

На третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступала в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы попадают в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место. Таким образом, потерпев два поражения в третьем раунде, россияне не смогут побороться за медали мирового первенства, они сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.