Футболист "Локомотива" Смолов получил травму в матче с "Балтикой" и будет прооперирован

ТАСС, 27 сентября. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов получил травму плеча в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России против калининградской "Балтики" и будет прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду "Локомотив" в дополнительное время обыграл "Балтику" со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала турнира. Смолов провел на поле весь матч.

"Сегодня в Москве Федор прошел обследование, по результатам которого выявлено повреждение, с большой вероятностью требующее оперативного лечения, - говорится в сообщении. - Завтра Смолов вылетает в Рим, где пройдет еще ряд обследований, позволяющих точно определить тактику лечения. Ориентировочные сроки реабилитации будут определены после операции".

Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года. Форвард сыграл в составе железнодорожников семь матчей в различных турнирах и забил два гола.