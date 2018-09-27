Поражение от сборной США оставило российских волейболистов без медалей ЧМ

Россияне потерпели второе поражение подряд в третьем раунде чемпионата мира и лишились шансов на выход в полуфинал соревнований

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России проиграла в четверг команде США во втором матче третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу и завершила борьбу за медали. Встреча прошла в итальянском Турине и завершилась со счетом 3-0 в пользу американцев. Ранее подопечные Сергея Шляпникова на данной стадии турнира уступили команде Бразилии - 2-3. После двух поражений в третьем раунде российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал турнира. Четыре года назад на чемпионате мира в Польше сборная России также не сумела пробиться в полуфинал, уступив в третьем раунде хозяевам первенства и команде Бразилии. В матче за пятое место на ЧМ-2014 россияне переиграли команду Ирана. На нынешнем турнире в заключительном матче третьего раунда сыграют команды Бразилии и США, результат матча определит соперников сборных по полуфинальным играм. В параллельной группе выступают сборные Италии, Польши и Сербии. Мировое первенство завершится 30 сентября. Худший турнир и невынужденные ошибки Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, подводя итоги мирового первенства в беседе с ТАСС, подчеркнул, что мужская сборная провела худший турнир в истории, не сумев завоевать медалей на чемпионате мира. "Можно сказать, что неудачное выступление. Не рассчитывали, что попадание в шестерку будет нашим финишем, задача была завоевать медали. Здесь несколько причин. Мы ехали на этот чемпионат фаворитами, но не справились с такой ответственностью и провели худший турнир за много лет", - сказал Шевченко.

Он также отметил, что итоги выступления будут подведены в октябре-ноябре. Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко заметил, что команде помешали выступить удачнее невынужденные ошибки. "Мы видели вчерашний матч [против бразильцев], и этот турнир в какой-то мере можно назвать чемпионатом упущенных возможностей, - сказал Яременко ТАСС. - Недостаточно приезжать в ранге фаворита, нужно еще и доказывать этот статус своей игрой, у нас, к сожалению, этого не получилось. Были лишние ошибки на подаче, ошибки на приеме. Конечно, есть психологическая нагрузка, когда ты играешь на волоске и обязательно должен выиграть - тут ничего нового в спорте нет". Усталость и ошибки на подаче Олимпийский чемпион Александр Волков считает, что команда имела шансы выступить лучше на турнире, однако для этого было необходимо улучшить уровень игры. "Фаворитом наша сборная не была, в сегодняшней игре американцы были заметно сильнее, так что результат соответствующий. Печально и обидно, что не получилось пройти дальше. Значит, нужно что-то менять или просто лучше играть", - сказал Волков ТАСС.