Болельщики - участники проекта "Бесценная лига" посмотрят матч КХЛ из кабины комментатора

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Болельщики, принимавшие участие в голосовании в проекте "Бесценная лига" компании "Мастеркард" и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), получат шанс посмотреть матч своего любимого клуба из комментаторской кабины. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании.

В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего игрока матча. Игроки, а также самые активные болельщики получают общий трофей, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

В ходе сезона-2018/19 лидер из болельщиков по количеству голосов в общем рейтинге может посмотреть игру своей команды из кабины комментатора. Также победитель онлайн-игры "Дай пять" получит возможность посетить матч любимой команды и пожелать успеха любимому хоккеисту, по традиции хлопнув рукой по его игровой краге перед выходом на лед.

Главная идея "Бесценной лиги" состоит в том, чтобы порадовать хоккеистов и болельщиков, отметил глава компании в России Алексей Малиновский. "Думаю, что у нас еще много идей на эту тему. Тем и интересны эти идеи, что они являются сюрпризом, поэтому не будем сейчас раскрывать все карты, и пускай это будет бесценным сюрпризом для всех наших болельщиков", - отметил он.