ФК "Барселона" изменит эмблему в следующем сезоне

ТАСС, 27 сентября. Испанский футбольный клуб "Барселона" представил свою новую эмблему. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новая эмблема, которая будет использоваться с сезона-2019/20, сохранила свою форму. Главным изменением стало отсутствие аббревиатуры FCB (футбольный клуб "Барселона"). В предыдущий раз клуб менял эмблему в 2002 году.

"Барселона" является 25-кратным чемпионом Испании, 30-кратным обладателем Кубка страны, 13-кратным обладателем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка кубков, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.