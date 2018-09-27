Меркель: Германия будет "чудесной" страной - хозяйкой ЧЕ-2024 по футболу

"Я очень рада, что подготовительная работа не прошла даром и мы получили вознаграждение", - сказала она в четверг вечером на мероприятии, организованном газетой Augsburger Allgemeine. "Я абсолютно уверена, что Германия будет чудесной страной-хозяйкой, и я надеюсь, что не только другие команды, но и сборная Германии будет хорошо играть", - добавила Меркель.

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Матчи пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и функционируют.