Бывший тренер "Локомотива" Билич возглавил саудовский клуб "Аль-Иттихад"

Билич сменил на этом посту аргентинца Рамона Диаса, который успел провести с командой всего четыре игры. После трех поражений и одной ничьей специалист был отправлен в отставку. Контракт с Биличем рассчитан до конца сезона. Последним местом работы хорвата был лондонский "Вест Хэм".

ТАСС, 28 сентября. Хорватский специалист Славен Билич, известный по работе в московском "Локомотиве", стал главным тренером "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба аравийской команды.

Тренер возглавил английский клуб летом 2015 года, под его руководством команда заняла седьмое место в сезоне-2016/17 АПЛ. В следующем сезоне хорват был уволен после 11 туров, когда "Вест Хэм" располагался на 18-м месте. Билич также возглавлял "Локомотив" в сезоне-2012/13, тогда железнодорожники показали худший результат в истории чемпионатов России, заняв девятое место. С 2013 по 2015 год специалист работал в "Бешикташе", с которым дважды становился бронзовым призером чемпионата Турции (2014, 2015).

С 2006 по 2012 год Билич возглавлял сборную Хорватии. Под его руководством национальная команда два раза выходила на чемпионат Европы (2008, 2012).

Клуб "Аль-Иттихад" был основан в саудовском городе Джидда в 1927 году, он остается самым старым и одним из самых популярных клубов в стране. Наиболее известные игроки в истории команды: нападающий Хамза Идрис, защитник и игрок сборной Ахмед Джамиль Мадани, бразильский нападающий Бебето.