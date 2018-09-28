USADA оправдало американского легкоатлета Клэя, сдавшего положительный допинг-тест

ТАСС, 28 сентября. Трехкратный призер Олимпийских игр в тройном прыжке и прыжках в длину американец Уилл Клэй, сдавший положительный допинг-тест, признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

Клэй сдал допинг-тест во внесоревновательный период 1 августа 2018 года. В его пробе был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещенных веществ Всемирного антидопингого агентства (WADA).

Как сообщает агентство, часто кленбутеролом незаконно откармливаются животные, мясо которых впоследствии предназначено для употребления в пищу. WADA, USADA и другие антидопинговые организации ранее уже обращали внимание на эту проблему, широко распространенную в Китае и в Мексике. Таким образом, в некоторых случаях кленбутерол попадает в организм спортсмена через мясо.

"В процессе расследования USADA собрало свидетельства самого Клэя, проанализировало его местонахождение в этот период, режим питания и лабораторные отчеты, показавшие очень низкую концентрацию вещества в пробе спортсмена. USADA пришло к выводу, что попадание кленбутерола в организм Клэя произошло в результате употребления в Мексике мяса, содержавшего запрещенное вещество. Таким образом, Клэй не будет дисквалифицирован за положительный допинг-тест, а так как анализ у спортсмена брали во внесоревновательный период, то нет никаких соревнований, на которых результат американца можно аннулировать", - сказано в сообщении агентства.

27-летний Клэй является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне в прыжках в длину и в тройном прыжке, а также бронзовым медалистом Игр-2016 в Рио-де- Жанейро в тройном прыжке. Также в его активе серебро (2017) и две бронзы (2011, 2013) чемпионатов мира в тройном прыжке. Клэй дважды становился чемпионом мира в помещении в тройном прыжке (2012, 2018).