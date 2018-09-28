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Допинг в спорте

Около 200 человек участвуют в работе международной антидопинговой конференции в Москве

Организаторами конференции являются РУСАДА и Российский международный олимпийский университет при поддержке Минспорта РФ и ОКР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек стали участниками открывшейся в Москве международной научно- практической конференции "Будущее чистого спорта: актуальные вопросы, вызовы, решения". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторами конференции являются Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский международный олимпийский университет при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.

На конференции отечественные и зарубежные эксперты в области спорта и антидопинга затронут актуальные вопросы антидопинговой политики, образования и науки в области антидопингового обеспечения.

Конференция, которая продлится до вечера пятницы, будет состоять из двух сессий: "Антидопинговая политика и антидопинговое регулирование" и "Образование и наука в области антидопингового обеспечения". Перед собравшимися с докладами выступят заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, консультант начальника отдела расследований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Питер Николсон, исполнительный директор антидопингового агентства Нидерландов Герман Рам, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ева Люкошюте-Станикуене, член медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета Яннис Питсиладис и многие другие.

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