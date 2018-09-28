Огонь зимней Универсиады 2019 года презентуют в образовательных учреждениях Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Четыре образовательных учреждения Ульяновска 11 октября примут огонь зимней Универсиады 2019 года. Об этом сообщил журналистам перед началом заседания оргкомитета форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 10 по 12 октября в Ульяновске, советник губернатора региона Сергей Кузьмин.

"Кроме презентации огня, будут и его перемещение, и встреча, сопровождающаяся рассказом об Универсиаде в четырех образовательных учреждениях - это одна из школ, вуз, спортивная школа и еще одно образовательное специализированное учреждение. Огонь Универсиады прибывает 9 октября, в этот день будет презентация, 10 октября он будет находиться на площадке форума, а 11 октября посетит образовательные учреждения нашего города", - сказал он.

Кузьмин отметил, что благодаря участию во встрече огня много ульяновских школьников и студентов познакомятся с программой зимней Универсиады 2019 года. "Рассказ об этом [Универсиаде] будет одной из центральных площадок форума", - уточнил Кузьмин.

Огонь зимней Универсиады 2019 года 25 сентября встретили в Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. В Алма-Ату огонь привезли из итальянского Турина, где 20 сентября прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта.

Первой из российских городов эстафету 29 сентября примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года. Россия в третий раз примет Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.