Колобков примет участие в эстафете огня Универсиады-2019 в Москве

Также факелоносцами станут министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по конькобежному спорту и руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев и президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков примет участие в эстафете огня зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Эстафета огня стартует 29 сентября в Большом амфитеатре парка "Зарядье" (16:30 мск) и проследуют мимо достопримечательностей столицы: Парящего моста, Храма Василия Блаженного, Московского Кремля, Крымского моста и других известных памятников архитектуры. Общая протяженность маршрута составит 7,5 км. Завершится эстафета большим праздничным концертом на Фестивальной аллее олимпийского комплекса "Лужники" (18:00 мск).

25 сентября огонь зимней Универсиады 2019 года встретили в Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. В Алма-Ату огонь привезли из итальянского Турина, где 20 сентября прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады 2019 года, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта. Город для старта огня выбран не случайно - первая Универсиада состоялась именно в нем в 1959 году.

Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года. Россия в третий раз примет Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.