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Сборные по футболу

Женская сборная России поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Возглавляет рейтинг сборная США

ТАСС, 28 сентября. Женская сборная России поднялась на одну строчку и занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российских футболисток 1705 очков. Возглавляет рейтинг сборная США, набравшая 2114 очков. Сборная Германии сохранила за собой вторую позицию (2060). Английские футболистки поднялись с четвертого на третье место (2034), а француженки опустились с третьего на четвертое (2033).

Пятое место в рейтинге занимают канадки (2014), шестое - австралийки (2012), седьмое - японки (1981), восьмое - бразильянки (1973), девятое - шведки (1964), десятое - голландки (1963).

Следующая версия рейтинга будет опубликована 7 декабря.

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