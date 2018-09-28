Кубок Первого канала пройдет в декабре на столичной арене в "Парке легенд"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Первого канала по хоккею в нынешнем году пройдет в Москве на арене в "Парке легенд". Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Соревнования, являющиеся вторым этапом Евротура, пройдут 13-18 декабря.

"Кубок Первого канала пройдет на арене в "Парке легенд", - сказал Ротенберг.

Турнир неизменно проходит в этом дворце с 2015 года. В 2013 и 2014 годах матчи проходили в Сочи. Первый этап Евротура пройдет в Хельсинки 8-11 ноября.