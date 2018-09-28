Sun: соучредитель Microsoft Аллен заинтересован в покупке "Челси" у Абрамовича

65-летний Аллен уже провел встречу с футбольным агентом Пини Захави в сентябре в Нью-Йорке, на которой обсуждался вопрос возможной покупки "Челси". Захави является близким другом Абрамовича. Аллен также является владельцем клубов "Сиэтл Сихокс" (Национальная футбольная лига, американский футбол), "Потрленд" (Национальная баскетбольная ассоциация) и "Сиэтл Саундерс" (Главная футбольная лига).

Ранее сообщалось, что британский предприниматель Джим Рэтклифф обратился к российскому бизнесмену с предложением о приобретении лондонского клуба. Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21,05 млрд ($28,5 млрд), хотел купить "Челси" за £2 млрд ($2,68 млрд). Это стало бы самой дорогой сделкой по продаже спортивной команды в истории, но Абрамович отказался от предложения. Российский бизнесмен намерен выручить £3 млрд ($3,9 млрд).

Ранее "Челси" приостановил все работы по проектированию нового стадиона стоимостью около £1 млрд ($1,33 млрд). По данным газеты Times, данный проект был остановлен Абрамовичем в связи с тем, что ему отказали в продлении инвестиционной визы. Также сообщалось, что Абрамович обратился к инвестиционному банку за консультациями по продаже клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн. За это время "Челси" завоевал пять титулов чемпиона Англии, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, трижды - Кубка лиги и дважды - Суперкубка страны.