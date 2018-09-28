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Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США в Стамбуле

Теперь он не сможет посетить поединок сына с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/Andre Penner
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/Andre Penner

СОЧИ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США. Об этом специалист сообщил ТАСС по телефону.

"Отказали", - сказал Нурмагомедов-старший.

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В пятницу у отца бойца прошло собеседование в посольстве США в Стамбуле. Теперь тренер не сможет посетить поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

Специалисту аннулировали визу в США несколько лет назад, после чего он не может посещать поединки сына в этой стране. В середине августа Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях, намекающий на разрешение проблемы с визой США у его отца. Однако специалист в разговоре с ТАСС позднее отверг подобные предположения.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

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