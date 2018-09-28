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CAS вынесет решение по делу керлингиста Крушельницкого к концу октября

Слушания по делу спортсмена в CAS прошли 19 сентября
Александр Крушельницкий Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Крушельницкий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого будет опубликовано к концу октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября.

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"Решение по делу Крушельницкого, как ожидается, будет опубликовано к концу октября", - говорится в сообщении.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

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