CAS вынесет решение по делу керлингиста Крушельницкого к концу октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого будет опубликовано к концу октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Решение по делу Крушельницкого, как ожидается, будет опубликовано к концу октября", - говорится в сообщении.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.