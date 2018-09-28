IBU создал рабочую группу по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России

Конгресс IBU 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Таким образом, национальная федерация остается временным членом организации, в статус которой она была переведена в декабре решением исполкома IBU. Конгресс также одобрил поправку в уставе IBU, согласно которой только он наделен правом рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций. Поскольку высший руководящий орган собирается раз в два года, раньше СБР может быть восстановлен в правах только при созыве внеочередного заседания.

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) создал рабочую группу, которая сформирует условия восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

"Три недели назад конгресс IBU принял решение, согласно которому Союз биатлонистов России остается временным членом организации. Президент IBU Олле Далин включил налаживание диалога с российской национальной федерацией в число своих приоритетных задач, что направлено на предоставление рекомендаций со стороны IBU, которые позволят России в будущем вернуть себе полноправное членство", - сказано в сообщении.

"На заседании исполкома, которое прошло 19 дней назад, была создана рабочая группа для разработки проекта плана, который будет содержать требования для получения полноправного членства, и в ближайшее время она приступит к переговорам с СБР", - отмечает международная федерация.

IBU подчеркивает, что от результатов переговоров с СБР зависит, когда Россия будет восстановлена в качестве полноправного члена организации. На конгрессе IBU Далин заявил ТАСС, что вопрос восстановления прав СБР можно будет рассмотреть после возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), что произошло 20 сентября.

СБР в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.