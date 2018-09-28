ОКР хочет организовать Дом болельщиков сборной России на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает возможность организовать Дом болельщиков сборной России на Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Об этом сообщил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

"В Минске на Европейских играх мы рассматриваем возможность организовать Дом болельщиков", - заметил Поздняков.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Во время проведения этих соревнований в центре столицы Азербайджана был организован Дом болельщиков сборной России, который пользовался большой популярностью у жителей Азербайджана и иностранных гостей.