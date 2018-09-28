Власти Кубани ожидают прибытия в Сочи более 150 тыс. человек в дни "Формулы-1"

"В ближайшие три дня город примет более 150 тыс. человек. И мы постарались сделать все возможное, чтобы этот прием был, как и всегда, организован на самом высоком уровне", - сказал губернатор.

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Сочи, в котором в пятый раз проходит российский этап гонок "Формула-1", в ближайшие три дня примет более 150 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что мероприятие каждый год дает курорту дополнительный импульс для развития.

"Формула-1" - это всегда очень ожидаемое, яркое событие для жителей и гостей Краснодарского края. Мероприятие уже стало якорным для Сочи, его визитной карточкой", - добавил Кондратьев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Сочи является одним из наиболее востребованных курортов в регионе за счет пляжного отдыха и проведения международных мероприятий - гонок "Формулы-1", соревнований мирового уровня по футболу и других.

Российский этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 сентября на трассе "Сочи Автодром". Город принимает соревнования уже в пятый раз.