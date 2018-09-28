Поздняков: вопрос по проведению в РФ юношеских ОИ есть на повестке дня

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос по поводу того, чтобы Россия в будущем принимала юношеские Олимпийские игры, стоит на повестке дня. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. В них примут участие около 4 тыс. спортсменов из 206 стран в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют между собой награды в 32 видах спорта, включая пять новых.

"Я не хотел бы далеко углубляться, но на повестке дня этот вопрос стоит", - сказал Поздняков.