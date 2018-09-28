Гонщик Маркелов определится с планами на следующий сезон в течение полутора месяцев

Лига чемпионов

Футболист "Реала" Марсело может пропустить матч ЛЧ с ЦСКА из-за травмы - газета

На официальном сайте "Реала" сообщается, что бразильский защитник получил мышечную травму, однако сроки его восстановления не называются

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