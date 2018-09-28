Гонщик Маркелов определится с планами на следующий сезон в течение полутора месяцев

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский гонщик Артем Маркелов определится со своим будущим на следующий сезон в течение полутора месяцев. Об этом он рассказал журналистам.
В пятницу Маркелов принял участие в первой свободной практике Гран-при России в составе команды "Рено", тест-пилотом которой он является. Россиянин показал 15-й результат.
"Пока это (переход в "Формулу-1" - прим. ТАСС) 50 на 50. Думаю, что новости будут через месяц-полтора. Надеюсь, я тоже узнаю", - сказал Маркелов.
Нынешний сезон Маркелов проводит в "Формуле-2", где занимает четвертое место в личном зачете. "До сих пор возможно бороться за чемпионский титул. Будем делать максимум", - сказал Маркелов.
Квалификация этапа "Формулы-2" на "Сочи-Автодроме" пройдет позже в пятницу, первая гонка состоится в субботу, вторая - в воскресенье.