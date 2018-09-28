Мустафина и Белявский вошли в заявку сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике в Дохе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина и обладатель двух медалей Игр-2016 Давид Белявский вошли в заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

27 сентября завершился срок подачи национальными федерациями заявок с фамилиями спортсменов, которые будут выступать на чемпионате мира. С 28 сентября тренеры сохраняют возможность вносить коррективы в состав, однако за каждую замену необходимо будет заплатить.

"В отправленную нами заявку вошли Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова, - сказала Родионенко. - В состав мужской команды включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов".

Для Мустафиной чемпионат мира в Катаре станет первым международным стартом после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где она сумела выиграть золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу - в личном многоборье. После окончания Игр-2016 Алия вышла замуж, а в июне 2017 года родила девочку. Апрельский чемпионат России в Казани стал для Мустафиной первым стартом после возвращения в спорт.

Белявский на Играх-2016 выиграл серебро в командном первенстве и бронзу - в упражнениях на брусьях.