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Лига чемпионов

Футболист "Реала" Марсело может пропустить матч ЛЧ с ЦСКА из-за травмы

На официальном сайте "Реала" сообщается, что бразильский защитник получил мышечную травму, однако сроки его восстановления не называются
Марсело Валерий Шарифулин/ТАСС
Марсело
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" Марсело может пропустить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА. Об этом сообщает издание As.

На официальном сайте "Реала" сообщается, что бразильский защитник получил мышечную травму, однако сроки его восстановления не называются. Как сообщает газета, футболист может пропустить три матча: две встречи чемпионата Испании против "Атлетико" 29 сентября и с "Алавесом" 6 октября, а также игру Лиги чемпионов с ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Реал" пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" обыграл итальянскую "Рому" со счетом 3:0, а ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" - 2:2.

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