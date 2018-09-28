Министр спорта РФ провел встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка

ТАСС, 28 сентября. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества и разработку совместных программ в рамках реализации указа президента России "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Стороны также договорились разработать совместный проект под рабочим названием "Спортивное лето", чтобы в летний период как можно больше детей ежедневно были охвачены различными спортивными мероприятиями.

"Минспорт России уделяет огромное внимание развитию и популяризации физической культуры и спорта среди детей и молодежи, в том числе среди детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, - сказал Колобков. - Ведь занятия физической культурой и спортом важны не только с точки зрения высоких достижений, но и в качестве формирования полноценной личности человека, профилактики правонарушений и вредных привычек, физического и нравственного воспитания детей".

Кроме того, Колобков и Кузнецова обсудили тему наставничества в спорте. "Тренеры несут в себе огромный воспитательный потенциал, для детей, которые находятся в сиротских учреждениях, это особенно важно. В моей жизни были примеры, когда именно тренеры стали путеводными людьми для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В удаленных уголках России, муниципальных образованиях, селах и деревнях есть ребята, которым нужно помочь найти дорогу в спорт, а, следовательно, дорогу к самореализации в жизни", - отметила Кузнецова.