Посол Германии в РФ пожелал российской сборной отобраться на ЧЕ-2024 по футболу

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич рассчитывает, что российские футболисты примут участие в чемпионате Европы 2024 года. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

"Сборная России под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира в России показала впечатляющие результаты, а после этого на чужом поле победила команду Турции (в первом матче Лиги наций со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Если будет продолжена хорошая командная работа, я вполне могу представить себе, что сборная России успешно пройдет квалификацию чемпионата Европы 2024 года. По крайней мере, я искренне этого желаю", - сказал фон Фрич.

"Было бы прекрасно принять российских футболистов у нас в гостях. В любом случае, первую квалификацию сборная России уже прошла, как страна, у которой можно спросить совета при подготовке будущих мероприятий такого формата", - добавил фон Фрич.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

Под руководством Черчесова, который возглавил сборную России в августе 2016 года, команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.