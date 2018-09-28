HBO больше не будет транслировать бокс. Телеканал показывал бои на протяжении 45 лет

ТАСС, 28 сентября. Американский телеканал HBO объявил, что с 2019 года не будет показывать боксерские поединки в связи с падением интереса аудитории к трансляциям данного вида спорта. Об этом сообщает газета New York Times.

Вице-президент спортивного подразделения HBO (HBO Sports) Питер Нельсон в четверг сообщил команде, работавшей над показом бокса, что телеканал отказывается от трансляций данного вида спорта. Как сообщает издание, последним поединком на HBO будет бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Дэниелом Джейкобсом, который пройдет 27 октября в "Мэдисон-сквер- гарден" в Нью-Йорке. Но как сообщает портал Boxing Talk, последней боксерской трансляцией на телеканале станет поединок российского чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и американца Джо Смита.

"Это не какое-то субъективное решение, исследования показали, что бокс больше не является для зрителя причиной подписаться на HBO, - прокомментировал решение Нельсон. - Сейчас везде показывают очень много бокса, но мало по- настоящему знаковых боев. Люди стали забывать, что, несмотря на нашу связь с боксом, мы платформа для рассказывания историй. Но я сам остаюсь фанатом бокса, если состоится какое-то знаковое событие, то мы будем обсуждать возможность побороться за его показ".

В течение последних 40 лет президент HBO Sports был одним из самых влиятельных людей в мире бокса. Лу Дибелла в течение 11 лет работал вице-президентом спортивного подразделения телеканала, а 20 лет назад покинул компанию и стал одним из лучших промоутеров в боксе. "Я не буду лгать и говорить, что не испытываю боли от этого решения, потому что это было бы неправдой. Мне больно видеть, как великая компания с историческим наследием, когда-то самый крупный бренд в боксе, разрушает себя собственными руками и собственными решениями", - прокомментировал ситуацию Дибелла.

Последние годы рейтинги бокса на HBO падали. Самым рейтинговым событием 2018 года стал поединок на тот момент чемпиона мира по версиям WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в средней весовой категории казахстанца Геннадия Головкина и американца Ванеса Мартиросяна, который посмотрели 1,3 млн зрителей. Бой пуэрториканца Хуана Франсиско Эстрады и мексиканца Фелипе Орукуты в наилегчайшем весе посмотрели 349 тыс. человек, что стало одним из самых низких показателей в истории телеканала.

Где теперь будут показывать бокс

В связи с уходом HBO с рынка образовывается целый пласт боксеров и промоутерских компаний, не связанных больше соглашениями с телеканалом. Звезды мирового бокса последних лет Головкин и мексиканец Сауль Альварес имели контракты с HBO. Оба их очных поединка транслировались на канале, первый бой прошел в сентябре 2017 года (1,3 млн проданных платных трансляций), второй - в сентябре 2018 года (1,1 млн). Как сообщается, Головкин уже имеет ряд предложений от различных телекомпаний, в том числе от американского телеканала ESPN.

"Я дрался на HBO 32 раза и еще сотни раз помогал организовывать бои, я знаю, насколько бокс должен быть благодарен всем в этой компании, - прокомментировал ситуацию экс-чемпион мира по боксу, а в настоящее время промоутер Альвареса и еще множества боксеров американец Оскар Де Ла Хойя. - В течение четырех десятилетий HBO помогал боксу на самых высоких вершинах и в самых глубоких ямах, и в конце концов телекомпания оставляет спорт в самой лучшей форме. Теперь бокс транслируется несколькими телеканалами, сервисами потокового видео на миллионную аудиторию, а трибуны на аренах всего мира забиты зрителями. Ничего из этого не было бы возможно без HBO".

Созданный в 2015 году сервис потокового видео DAZN, специализирующийся на спортивных трансляциях, в мае 2018 года подписал соглашение с промоутерской компанией Matchroom Boxing, которая ведет дела британца Энтони Джошуа, россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Усика. В прошлую субботу DAZN дебютировал на американском рынке, показав бой между Джошуа и российским тяжеловесом Александром Поветкиным. По сообщениям директора Matchroom Boxing Эдди Хирна, трансляцию посмотрело более миллиона болельщиков на всех платформах.

В последние несколько десятилетий на рынке боксерских трансляций конкуренцию HBO мог составить только другой американский кабельный телеканал - Showtime. В 2018 году Showtime показал 22 боксерских вечера, а в следующем году, по уверениям руководства компании, расписание боев будет еще более насыщенным. Телеканал Fox Sports в августе заключил соглашение с компанией Premier Boxing Champions, с которой подписаны соглашения у многих именитых боксеров.

Телекомпания ESPN в августе подписала семилетний контракт с промоутерской компанией Top Rank. Top Rank имеет контракты с множеством известных боксеров, включая филиппинца Мэнни Пакьяо, украинца Василия Ломаченко, американца Теренса Кроуфорда и многих других. ESPN на различных платформах покажет 54 боксерских вечера.

История бокса на HBO

В течение 45 лет HBO показал 1111 боев. Чаще всех телеканал транслировал бои Де Ла Хойи и американца Роя Джонса - младшего - по 32. Десятки раз на HBO появлялись американцы Шейн Мосли и Флойд Муйуэзер - младший (по 27), Пакьяо и пуэрториканец Мигель Котто (по 24), американцы Леннокс Льюис и Бернард Хопкинс (по 23), украинец Владимир Кличко (22), канадец Артуро Гатти (21), американец Пернелл Уитакер, мексиканец Марко Антонио Баррера (по 19), Майк Тайсон (17).

Впервые бокс на HBO был показан в январе 1973 года. Это был поединок между двумя американскими тяжеловесами - чемпионом мира по версии WBA и WBC Джо Фрейзером и Джорджем Форманом, завершившийся победой претендента нокаутом во втором раунде и первым поражением в карьере Фрейзера. В сентябре 1975 года HBO показал первый в истории бой, транслировавшийся через систему Pay-per-view (плати за просмотр), - между Фрейзером и Мохаммедом Али, который прошел на Филиппинах и получил название "Триллер в Маниле".

21 раз HBO продавал более миллиона платных трансляций за бой. Поединок между Пакьяо и Мэйуэзером-младшим в 2015 году (был организован и показан совместно с Showtime) установил рекорд по количеству проданных трансляций - 4,6 млн. Самый популярный боксерский поединок в истории прошел в сентябре 1978 года между Али и американцем Леоном Спинксом. Бой по всему миру посмотрели более двух миллиардов человек, трансляцию этого вечера также вел HBO.

Самый рейтинговый бой в истории телеканала прошел в феврале 1989 года, бой Майка Тайсона и британца Франко Бруно получил рейтинг 35,7%. Тайсон участвовал в 16 главных поединках на боксерских вечерах HBO. В 1986 году 20-летний Тайсон нокаутировал Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории. В феврале 1990 года Тайсон проиграл американцу Бастеру Дугласу в одном из самых сенсационных событий в истории спорта (вероятность победы Дугласа расценивалась букмекерами как 42 к 1), все эти поединки транслировались на HBO.

Всего за 45 лет HBO организовал или помог с организацией десятков легендарных боев, вошедших в золотую коллекцию истории бокса. На боксерских вечерах HBO выступали Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Роберто Дуран, Рэй Леонард, Ларри Холмс, Марвин Хаглер, Эвандер Холифилд, Оскар Де Ла Хойя, Феликс Тринидад, Леннокс Льюис, Тайсон, Рикки Хаттон, Мэнни Пакьяо, Флойд Мэйуэзер - младший, Хуан Мануэль Маркес, Хулио Сесар Чавес, Мигель Котто, Шейн Мосли, Антонио Маргарито, Владимир Кличко и многие другие знаковые боксеры.