Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании

Спортсменка получила за произвольную программу 158,50 балла, по сумме - 238,43 балла; Загитова первенствовала на турнире в Оберстдорфе, опередив японку Маи Михару (209,22) и бельгийку Луну Хендрикс (204,16). В ходе произвольного проката на музыку "Кармен" 16-летняя Загитова чисто исполнила двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, каскады из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, а также тройной флип. Предыдущей мировой рекордсменкой в произвольной программе была 16-летняя японка Рика Кихира (147,37), по сумме выступлений - 14-летняя россиянка Александра Трусова, выступающая на юниорском уровне (221,44). Днем ранее Загитова на том же турнире превзошла мировой рекорд Трусовой в короткой программе, набрав 79,93 балла, таким образом, фигуристка стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе в фигурном катании, "обнулив" все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими - они не будут учитываться на регулярной основе. Исторические рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов принадлежат россиянке Евгении Медведевой - 160,46 балла и 241,31 балла соответственно, оба достижения покорились бывшей ученице Этери Тутберидзе (в группе которой выступают Загитова и Трусова) на командном чемпионате мира 2017 года.

Немаловажным изменением также стало уменьшение оценок за прыжки, исполненные во второй части программ. Это было сделано с целью увеличения уровня конкуренции в женском одиночном катании (к примеру, Загитова в прошлом сезоне демонстрировала свои прыжки исключительно во второй части программ, за что получала надбавки). При этом на турнире в Оберстдорфе Загитова, исполнившая часть прыжков в первой половине выступления, получила за произвольную программу почти на два балла больше, чем на победных Олимпийских играх в Пхёнчхане (156,65).

Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо личного золота, также стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.

Новый сезон Гран-при стартует 19 октября, первый этап пройдет в США. Загитова стартует на этапе в Финляндии (2-4 ноября).