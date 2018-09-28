Сборная России обыграла перуанцев в пятом туре Всемирной шахматной олимпиады

ТАСС, 28 сентября. Сборная России одержала победу над командой Перу со счетом 3:1 в пятом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

Победы в пятницу одержали Сергей Карякин и Владимир Крамник, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью. В активе российских спортсменов четыре победы и одно поражение на турнире.

В женском турнире сборная России обыграла команду Германии со счетом 3,5:0,5. Александра Костенюк, Александра Горячкина и Валентина Гунина оказались сильнее своих соперниц, Ольга Гиря сыграла вничью. На счету российских шахматисток четыре победы и одно поражение.

Партии шестого тура пройдут 30 сентября.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.