Горшков: фигуристке Загитовой есть над чем работать, несмотря на рекорды на старте сезона

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская фигуристка Алина Загитова смогла показать хорошее катание на предсезонном турнире в Германии, но ей есть над чем работать. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В пятницу 16-летняя Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2018 года, стала победительницей предсезонного турнира в немецком Оберстдорфе. Россиянка установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов, набрав 158,50 и 238,43 балла соответственно. Днем ранее Загитова выиграла и в короткой программе, набрав рекордные 79,93 балла.

"Мы очень рады за Алину. Несмотря на то, что это начало сезона, ей удалось показать очень хорошее катание как в короткой, так и в произвольной программах. Конечно, есть над чем поработать в будущем, но до чемпионата мира еще полгода. Хочу пожелать ей удачи на дальнейших стартах", - заявил Горшков.

Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе в фигурном катании, "обнулив" все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими - они не будут учитываться на регулярной основе.

Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо золота в одиночном катании, также стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.