Российский пловец Морозов с мировым рекордом выиграл этап КМ на 100 м комплексом

ТАСС, 28 сентября. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в голландском Эйндховене в заплыве на дистанции 100 метров комплексом.

Спортсмен преодолел дистанцию за 50,26 секунды, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было установлено им же в августе 2016 года (50,30). Второе место занял японец Дайя Сэто (51,40), третьим финишировал американец Майкл Эндрю (51,76). Также Морозов в пятницу одержал победу еще на одной дистанции - 50 метров вольным стилем, показав результат 20,69 секунды. Вторым стал южноафриканец Брэдли Тэнди (21,19), третьим - американец Блейк Пьерони (21,34).

Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, в его активе по две серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, восемь золотых медалей мировых первенств на короткой воде, две победы на чемпионатах Европы, 10 - на чемпионатах Европы на короткой воде, а также четыре золотые медали Универсиады 2013 года в Казани.

Российские спортсмены в пятницу завоевали еще пять медалей. На дистанции 100 метров брассом победил Кирилл Пригода (56,88), вторым стал Антон Чупков (57,01), третье место занял бразилец Фелипе Лима (57,14). В женских соревнованиях на дистанции 200 метров брассом первой стала Юлия Ефимова (2.15,62), второй - Виталина Симонова (2.19,65), третьей - испанка Джессика Валь (2.20,06). Анна Егорова заняла третье место на дистанции 400 метров вольным стилем (4.04,65), победила китаянка Ван Цзяньцзяхэ (3.54,63), второй финишировала американка Леа Смит (4.01,31).

Этап Кубка мира в Эйндховене завершится 30 сентября.