Адвокаты Роналду подадут в суд на издание, опубликовавшее обвинения его в изнасиловании

ТАСС, 28 сентября. Адвокаты португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни" и он будет добиваться правовой защиты для своего клиента.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.