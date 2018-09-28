{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год

Обновленный список запрещенных веществ вступит в силу 1 января 2019 года
Образцы допинг-проб EPA/CHRISTIAN BRUN
Образцы допинг-проб
© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 28 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2019 год. Информация размещена на официальном сайте WADA.

"WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год, - прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы. Каждый год мы рассматриваем список, консультируясь с широким кругом заинтересованных сторон. Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями".

Обновленный список запрещенных веществ вступит в силу 1 января 2019 года.

Теги
Допинг
КХЛ
"Сибирь" потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому "Динамо"
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу динамовцев
Читать полностью