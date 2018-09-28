WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год

ТАСС, 28 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2019 год. Информация размещена на официальном сайте WADA.

"WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год, - прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы. Каждый год мы рассматриваем список, консультируясь с широким кругом заинтересованных сторон. Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями".

Обновленный список запрещенных веществ вступит в силу 1 января 2019 года.