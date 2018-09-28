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Футбол в Германии

"Бавария" потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу

Чемпион уступил "Герте" в гостях со счетом 0:2
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 28 сентября. Берлинская "Герта" одержала победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Ведад Ибишевич (23-я минута) и Ондрей Дуда (44).

Для "Баварии" это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны, команда из Мюнхена не может победить второй матч чемпионата подряд, в прошлом туре после четырех побед кряду "Бавария" сыграла вничью с "Аугсбургом" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "Бавария" (13 очков), опережая "Герту" по дополнительным показателям.

В следующем туре "Бавария" примет мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Герта" в гостях сыграет с "Майнцем". Обе встречи пройдут 6 октября. Кроме того, "Баварии" 2 октября предстоит провести домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса".

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