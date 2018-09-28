Бойцы UFC Нурмагомедов и Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию 4 октября

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет 4 октября. Первая их совместная пресс-конференция прошла 20 сентября в Нью-Йорке. Вторая, в отличие от первой, будет открыта для зрителей. Как сообщал глава UFC Дэйна Уайт, на нью-йоркской пресс-конференции зрителей не было из соображений безопасности.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 - досрочно), не потерпев ни одного поражения.