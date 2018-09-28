Женская сборная России стартует на чемпионате мира по волейболу

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России начинает борьбу на чемпионате мира по волейболу, который пройдет в Японии. Национальная команда постарается превзойти результат четырехлетней давности, когда она остановилась в шаге от выхода в полуфинал турнира, заняв итоговое пятое место.

Такая задача поставлена перед национальной сборной даже несмотря на то, что за прошедшее время ее состав серьезно обновилась. Впервые за долгие годы на чемпионате мира она будет выступать без своих главных звезд современности Екатерины Гамовой и Любови Соколовой, которые завершили профессиональные карьеры.

Чемпионат мира по волейболу среди женских команд пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии. Матчи турнира будут принимать Хамамацу, Кобе, Нагоя, Осака, Саппоро и Йокогама. Российская команда начнет соревнования в Кобе, где на первом предварительном этапе сыграет пять матчей. Соперниками будут сборные Азербайджана, США, Южной Кореи, Таиланда и Тринидада и Тобаго.

Всего на первом этапе выступят 24 команды, которые разбиты на четыре группы (А, В, С и D). Дальше по турниру пойдут лучшие четыре сборные из каждой шестерки. Они сформируют две группы по восемь команд, из которых, в свою очередь, борьбу за победу продолжат шесть (по три из каждой).

Оставшиеся сборные третьей стадии с помощью жребия образуют две группы. Участниками плей-офф станут по две лучшие команды. В полуфинале победители групп в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими вторые места. Победители полуфиналов разыграют титул, проигравшие - бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда США, которая четыре года назад в решающем матче одолела сборную Китая. Во время жеребьевки финальной стадии, прошедшей в декабре прошлого года, лучшей сборной мира, согласно рейтингу Международной федерации волейбола (FIVB), являлась как раз азиатская команда. Сборная России была на пятой позиции.

Счастливая Япония

Главный тренер Вадим Панков огласил состав сборной за неделю до старта турнира. В него вошли связующие Татьяна Романова и Евгения Старцева, диагональные Наталия Гончарова и Дарья Малыгина, блокирующие Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Екатерина Любушкина и Ирина Фетисова, доигровщики Ольга Бирюкова, Ирина Воронкова, Анна Котикова и Ксения Парубец, а также либеро Дарья Талышева и Алла Галкина.

Чемпионат мира пропускает одна из лучших волейболисток страны Татьяна Кошелева, которая продолжает восстановление после тяжелой травмы. По причине повреждения пропускает турнир и доигровщица Наталья Кроткова.

На первом этапе основным конкурентом сборной России, помимо американок, будет команда Южной Кореи. Несмотря на то, что в Лиге наций этого сезона команда Панкова заняла восьмое место, Всероссийская федерация волейбола поставила перед командой задачу завоевать на чемпионате мира призовое место.

Иных задач у сборной России и быть не может. С учетом результатов времен СССР, она семь раз побеждала на чемпионате мира, дважды становилась второй, еще четыре раза - третьей. Нынешний чемпионат мира станет 18-м по счету.

Предыдущий раз до медалей турнира россиянки добирались в 2010 году, став его победительницами. Тогда они сумели защитить титул чемпионок мира. Те победы были одержаны именно в Японии, которая принимала соревнования два раза подряд.

Хозяйки турнира трижды выигрывали чемпионат мира, однако последний раз это произошло в 1974 году.