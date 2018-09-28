Российский этап эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 стартует в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, который охватит 30 крупных городов страны, стартует в субботу в Москве. Огонь по улицам столицы пронесет 51 факелоносец.

Общая протяженность московского маршрута - 7,5 километров. Эстафета огня стартует в парке "Зарядье" и пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы. Факелоносцы пробегут мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского моста, спортивного комплекса "Дружба" и Лужнецкого моста.

В числе участников - министр спорта РФ Павел Колобков, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по конькобежному спорту и руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев и президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин. Факелоносцев на маршруте будут сопровождать три декорированные фестивальные машины с платформами. На движущихся мини-сценах зрители увидят шоу-презентацию зимних видов спорта, которые включены в программу зимней Универсиады - 2019. Завершится эстафета большим праздничным концертом на Фестивальной аллее олимпийского комплекса "Лужники".

"Красноярск с волнением ждет и наблюдает за эстафетой огня - прошел международный этап, на очереди федеральный, и огонь приедет уже в скором времени к нам, - заявил на презентации Универсиады мэр Красноярска Сергей Еремин. - Наш город ждет это событие, он открывается всему миру, поэтому для нас это одно из самых знаковых мероприятий. Мы хотим, чтобы Красноярск по-новому предстал перед жителями России и, конечно, по-особому - перед жителями всей планеты. Красноярск должен стать еще дружелюбнее во всех отношениях, городская среда должна показать сибирский колорит, мы должны показать свое гостеприимство".

25 сентября огонь зимней Универсиады 2019 года встретили в Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. В Алма-Ату огонь привезли из итальянского Турина, где 20 сентября прошла торжественная церемония зажжения, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта. Город для старта огня выбран не случайно - первая Универсиада состоялась именно в нем в 1959 году.

3 октября эстафета огня Универсиады - 2019 пройдет в Калининграде, затем огонь отправится в путешествие по другим российским регионам и будет доставлен в столицу Игр 1 марта 2019 года.

"Универсиада в Красноярске будет одной из самых уникальных"

"Красноярская Универсиада будет одной из самых уникальных в том смысле, что в ней примут участие рекордное количество стран, которые будут соревноваться в рекордном количестве видов спорта, - заявила на презентации будущих соревнований заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова. - Конечно, мы увидим не только уникальные объекты, но и радушие местных жителей, которое мы видели на всех крупных спортивных событиях, прошедших в городах нашей страны. Универсиада продолжит традиции нашего государства, которое открывает двери для студентов всего мира".

Россия в третий раз примет Универсиаду. С 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.