{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятый розыгрыш Кубка президента по самбо стартует в Северной Ирландии

Соревнования состоятся в пятый раз, ранее турнир принимали Лондон, Манчестер и Эдинбург
Сборная РФ по самбо - победитель третьего розыгрыша Кубка президента в Эдинбурге Пресс-служба Международной федерации самбо, архив
Сборная РФ по самбо - победитель третьего розыгрыша Кубка президента в Эдинбурге
© Пресс-служба Международной федерации самбо, архив

БАЛЛИМИНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /ТАСС/. Пятый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в субботу в Баллимине (Северная Ирландия). Впервые идея проведения этого командного турнира была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского содружества - лордом Саймоном Редингом - на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.

Первые соревнования состоялись пять лет назад в Лондоне, после турнир принимал Манчестер, в 2016 году - Эдинбург, в 2017-м соревнования снова прошли в Лондоне. На этот раз турнир принимает графство Антрим Северной Ирландии.

До 2017 года Россию на турнире представляли спортсмены основной сборной, однако с прошлого года честь страны защищают регионы. Кубок президента еще ни разу не задерживался в гостях - в 2017 году победителем стали новосибирские спортсмены. На этот раз отстаивать трофей отправились самбисты Санкт-Петербурга.

"Кубок президента пройдет в пятый раз, и с каждым годом уровень его участников становится все выше. Уверен, что соревнования послужат возрождению самбо в Великобритании и позволят развивать традиции этого вида спорта в стране", - сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

В соревнованиях примут участие самбисты из Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Франции, Нидерландов, России, Камеруна, также объединенная команды США и Канады. Турнир пройдет в весовых категориях 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг - у мужчин, 60 кг и 68 кг - у женщин. Отдельным зачетом пройдет турнир "Большой шлем" по боевому самбо, в котором за победу будут бороться представители Тринидада и Тобаго, России, США, Англии, Франции, Нидерландов и Камеруна в весовых категориях 62 кг, 74 кг, 82 кг и свыше 90 кг.

Женская сборная России стартует на чемпионате мира по волейболу
Турнир пройдет в Японии с 29 сентября по 20 октября
Читать полностью