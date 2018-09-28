Пятый розыгрыш Кубка президента по самбо стартует в Северной Ирландии

БАЛЛИМИНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /ТАСС/. Пятый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в субботу в Баллимине (Северная Ирландия). Впервые идея проведения этого командного турнира была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского содружества - лордом Саймоном Редингом - на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.
Первые соревнования состоялись пять лет назад в Лондоне, после турнир принимал Манчестер, в 2016 году - Эдинбург, в 2017-м соревнования снова прошли в Лондоне. На этот раз турнир принимает графство Антрим Северной Ирландии.
До 2017 года Россию на турнире представляли спортсмены основной сборной, однако с прошлого года честь страны защищают регионы. Кубок президента еще ни разу не задерживался в гостях - в 2017 году победителем стали новосибирские спортсмены. На этот раз отстаивать трофей отправились самбисты Санкт-Петербурга.
"Кубок президента пройдет в пятый раз, и с каждым годом уровень его участников становится все выше. Уверен, что соревнования послужат возрождению самбо в Великобритании и позволят развивать традиции этого вида спорта в стране", - сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
В соревнованиях примут участие самбисты из Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Франции, Нидерландов, России, Камеруна, также объединенная команды США и Канады. Турнир пройдет в весовых категориях 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг - у мужчин, 60 кг и 68 кг - у женщин. Отдельным зачетом пройдет турнир "Большой шлем" по боевому самбо, в котором за победу будут бороться представители Тринидада и Тобаго, России, США, Англии, Франции, Нидерландов и Камеруна в весовых категориях 62 кг, 74 кг, 82 кг и свыше 90 кг.