Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу среди мужчин

ТАСС, 29 сентября. Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России заняла третье место в группе и лишилась шансов побороться за медали турнира.

В полуфиналах между собой встретятся сборный Бразилии и Сербии, а также команды Польши и США. Игры пройдут 29 сентября. На следующий день состоится финал, в котором сыграют победители полуфинальных пар. Проигравшие разыграют бронзовые медали турнира.

Сборная России проиграла на третьем групповом этапе бразильцам (2-3) и американцам (0-3), разделив в итоге пятое и шестое место с командой Италии. В первом раунде российская сборная обыграла команды Австралии (3-0), Туниса (3-0) и Камеруна (3-0), но проиграла американцам (1-3) и сербам (2-3). Во втором раунде россияне победили во всех трех матчах, обыграв голландцев (3-0), итальянцев (3-2) и финнов (3-0).

Российские волейболисты никогда не побеждали на мировых первенствах, в их активе одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине. Из всех полуфиналистов больше всех золотых медалей имеет сборная Бразилии - три награды. Далее идут поляки - две медали, американцы - одна, а вот сборная Сербии золотых наград чемпионата мира пока не завоевывала.