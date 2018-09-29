Роналду заявил, что обвинившая его в изнасиловании девушка хочет прославиться

ТАСС, 29 сентября. Нападающий итальянского "Ювентуса" Кришитиану Роналду уверен, что Кэтрин Майорги - девушка, обвинившая футболиста в изнасиловании - просто хочет прославиться за счет его имени. Такое мнение во время трансляции на своей странице в Instagram высказал сам португалец, чьи слова приводит портал "Газета.Ru".

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что инцидент между Роналду и Майорги произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду - футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала.

"Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации - часть моей работы", - сказал Роналду.

Также в пятницу стало известно, что португалец намерен судиться с немецким изданием. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.