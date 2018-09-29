Шайбы Свечникова и Зыкова помогли "Каролине" обыграть "Вашингтон" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 29 сентября. "Каролина" обыграла "Вашингтон" благодаря заброшенным шайбам российских форвардов Андрея Свечникова и Валентина Зыкова. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Каролины".

Свечников отличился на 30-й минуте, Зыков забросил шайбу на 45-й минуте. Также в составе "Каролины" голами отметились Теуво Терявяйнен (10) и Себастьян Ахо (20, 61 - ОТ). У "Вашингтона" дубль на счету россиянина Александра Овечкина (9, 38), по одной шайбе забросили Джейсон Мегна (30) и Андре Бураковски (53). В моменте со вторым голом Овечкина результативную передачу отдал Евгений Кузнецов.

"Каролина" выбрала 18-летнего Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) он провел 44 игры за "Бэрри Кольтс", в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф Свечников забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также хоккеист был признан лучшим новичком команды в сезоне.

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Бэ-Комо Драккар". В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против "Рейнджерс", в которой нападающий забросил шайбу.

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 187 матчей, набрав 110 очков (60 шайб и 50 передач). В НХЛ на его счету 12 игр и 8 очков (4 гола + 4 передачи) за результативность. Нападающий становился лучшим новичком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2013) и Канадской хоккейной лиги (2013), а также лучшим бомбардиром АХЛ (2018). В составе молодежной сборной России Зыков завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2014).