Вице-президент "Монако": футболистам команды нужна победа для обретения уверенности в себе

ТАСС, 29 сентября. Игрокам футбольного клуба "Монако" необходимо выиграть один матч, чтобы снова обрести уверенность в своих силах. Такое мнение высказал вице-президент монегасков Вадим Васильев, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В пятницу "Монако" в очередной раз не смог одержать победу. Монегаски проиграли "Сент-Этьену" со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

"Ситуация разочаровывает, мы очень расстроены от того, как складывается старт нового сезона. У "Монако" нет уверенности в себе, потому что команда не может победить. Сегодня мы продемонстрировали качественную игру, имели много возможностей забить", - сказал Васильев.

"В команде хороший настрой, все хотели добиться победы в матче с "Сент-Этьеном", выложились без остатка. Теперь пришло время работать, стиснув зубы. Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в своих силах. Если ты усердно работаешь, то удача повернется к тебе - в жизни всегда так происходит", - подчеркнул руководитель.

В турнирной таблице "Монако" опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. "Сент-Этьен" с 15 очками идет вторым. Единственную победу на данный момент монегаски одержали в первом туре в матче против "Нанта" (3:1).

В следующем туре "Монако" 7 октября примет "Ренн", "Сент-Этьен" 6 октября в гостях сыграет с "Лиллем".