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Российские волейболистки с победы стартовали на чемпионате мира в Японии

Россиянки победили команду Тринидада и Тобаго
Российские волейболистки EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Российские волейболистки
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0 в матче стартового тура первого группового раунда чемпионата мира, который проходит в Японии.

Россиянки выступают в группе С, куда, помимо команды Тринидада и Тобаго, попали сборные Азербайджана, США, Таиланда и Южной Кореи. Все матчи группы пройдут в Кобе. Четыре лучшие сборные из этой шестерки пройдут во второй раунд, в котором 16 команд будут поделены на две группы.

В следующем туре россиянки 30 сентября сыграют со сборной Таиланда.

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