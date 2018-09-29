Генменеджер ХК "Трактор": ближайшие матчи могут стать моментом истины для тренера Титова

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Окончание нынешней домашней серии и ближайшая выездная серия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут стать моментом истины для главного тренера "Трактора" Германа Титова. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер челябинцев Евгений Губарев.

В 10 матчах сезона "Трактор" набрал семь очков, одержав три победы. Ранее клуб произвел перестановки в тренерском штабе, назначив помощником Титова Алексея Тертышного. Бывший ассистент Титова Равиль Гусманов возглавил клуб Высшей хоккейной лиги "Челмет". В субботу и понедельник челябинцы сыграют дома с "Северсталью" и московским "Динамо", с 5 по 9 октября команда встретится с "Куньлунем", "Адмиралом" и "Амуром".

"Трактор" не тот клуб, где принимаются спонтанные, волюнтаристские решения. По итогам первой домашней и выездной серий мы увидели определенные недостатки, оперативно на них отреагировали и сделали точечные изменения в работе тренерского штаба, - сказал Губарев. - Уверен, что это пошло на пользу команде и стало всем заметно по игре. Говоря по главному тренеру, окончание домашней и вся ближайшая выездная серия и будут здесь, наверное, определенным моментом истины".

"Поэтому, обращаясь ко всем, прошу - это время не нагнетать обстановку, в том числе потоком негативных комментариев, а просто поддержать "Трактор" и ребят", - добавил Губарев.

"Сегодня уже очевидно, что по окончанию сентября мы не вошли в зону плей-офф - это, естественно, не может удовлетворять ни клуб, ни болельщиков. Мы понимаем ситуацию, постоянно анализируем ее. Говорил об этом недавно, но повторюсь еще раз - у нас на протяжении последних сезонов от их начала ощущение полного дежавю. Начинаем не ахти, потом, преодолевая трудности, приходим к определенным результатам", - рассказал генменеджер клуба.

"Плотность в таблице в связи с введением двухочковой системы сегодня очень высока. И победная или проигрышная серия даже из двух-трех матчей либо поднимает клуб в восьмерку, либо отодвигает вниз. Проходных матчей нет. Уровень всех команд лиги значительно возрос, поэтому каждое очко в таблице буквально вырывается с мясом", - добавил Губарев.